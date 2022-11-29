Россиянам назвали выгодную альтернативу банковским вкладам

Облигации федерального займа могут заменить банковские вклады. Таким мнением поделился с агентством «Прайм» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, передает Deita.ru.
Он подчеркнул, что такие облигации – надежный альтернативный вариант. Кроме того, эксперт назвал подобные вложения самым приближенным инструментом накопления и приумножения денег к консервативным депозитам в кредитных организациях.
Собеседник также сообщил, что коротким и среднесрочным ОФЗ можно смело довериться. По его словам, они приносят достаточно большую доходность – около 5% годовых. Банковские вклады дают меньше.
Другой надежный способ вложений - паевые инвестиционные фонды, утверждает Русецкий. Они отличаются контролем за ними со стороны регулятора. Так, инвесторам следует сделать выбор в пользу класса активов, который подходит им по уровню риска, и приобретать паи фондов, рекомендует он.
Другим консервативным вариантом вложений выступает индивидуальный инвестиционный счет, считает эксперт.
Ранее директор подразделения управления продажами Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов сообщил «Известиям», что сейчас наблюдается тренд на увеличение популярности долгосрочных вложений — от одного года и выше. По его словам, это обусловлено наличием выгодных предложений от банков по ставкам на длительные сроки.