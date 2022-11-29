Россиянам назвали выгодную альтернативу банковским вкладам

Облигации федерального займа могут заменить банковские вклады. Таким мнением поделился с агентством «Прайм» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, передает Deita.ru.

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Он подчеркнул, что такие облигации – надежный альтернативный вариант. Кроме того, эксперт назвал подобные вложения самым приближенным инструментом накопления и приумножения денег к консервативным депозитам в кредитных организациях.

Собеседник также сообщил, что коротким и среднесрочным ОФЗ можно смело довериться. По его словам, они приносят достаточно большую доходность – около 5% годовых. Банковские вклады дают меньше.

Другой надежный способ вложений - паевые инвестиционные фонды, утверждает Русецкий. Они отличаются контролем за ними со стороны регулятора. Так, инвесторам следует сделать выбор в пользу класса активов, который подходит им по уровню риска, и приобретать паи фондов, рекомендует он.

Другим консервативным вариантом вложений выступает индивидуальный инвестиционный счет, считает эксперт.