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59 минут назад

У россиян остался один день на уплату имущественных налогов

Елена Прошина

У граждан России заканчивается время на уплату имущественных налогов, сообщает РИА Новости.

Россиян предупредили о сроке оплаты налогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

1 декабря истекает срок, чтобы оплатить налог за 2021 год. До окончания этого дня необходимо внести деньги за транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, в иных случаях — НДФЛ.

Налог на имущество оплачивают собственники транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат. Также это касается владельцев дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капитального строительства, даже если оно не завершено.

Тем, кто опоздал с оплатой налога, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги неплательщиков будут взыскивать судебные приставы. И них есть право принять ограничительные меры, среди которых блокировка банковских счетов или арест имущества.

Заплатить налоги можно через приложение или на сайте Федеральной налоговой службы, а также лично, в банке или почтовом отделении. Еще один способ уплаты — по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, кредитные организации, кассы местной администрации, почту, МФЦ.

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