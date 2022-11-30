В России подсчитали затраты на ребенка до трех лет

Затраты на ребенка до трех лет оцениваются российскими матерями в среднем в 1,37 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.

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Его участниками стали 9 тыс. женщин в возрасте до 45 лет. По словам исполнительного директора дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольги Монаховой, в числе приобретений в первые годы жизни детей - коляски, кроватки, одежда, питание, подгузники, пеленки. Также деньги могут понадобиться на медицинские услуги. В ряде случаев требуются няни и психологи, подчеркнула собеседница.

В центре конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ назвали оптимистичной оценку в 1,37 млн рублей, или 38 тыс. в месяц. Там отметили, что в стране медианная зарплата составляет около 32–33 тыс. В этой связи можно полагать, что многие семьи тратят гораздо меньше средств, чем заявлено аналитиками.