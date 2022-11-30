Россияне перестали платить почти по 7 млн микрозаймов

В России в октябре доля займов с просрочкой более 90 дней составила 43,1 процента от их общего количества в портфелях микрофинансовых организаций (МФО), пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Показатель держится выше 40 процентов второй месяц подряд, это максимальный уровень «проблемных» долгов с пандемийного кризиса. В октябре 2020 года доля просрочки в портфелях МФО была 39,8 процента. По итогам октября на балансе МФО оказалось 16,1 миллиона активных займов, из них в просрочке — 6,93 миллиона.

Таким образом, россияне перестали платить почти по семи миллионам микрозаймов. За три месяца количество «проблемных» ссуд взлетело на 1,5 миллиона штук, или на 28,8 процента.