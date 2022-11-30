Бюджетникам пообещали рост зарплат в 2023 году

Работникам бюджетной сферы в предстоящем году повысят заработную плату более чем на 8%. Об этом заявил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации, передает ТАСС.

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Он отметил, что в федеральный бюджет на 2023-2025 годы уже заложили данный уровень. Это касается и других социальных показателей, добавил министр. В частности, по его словам, размер пенсий в 2023 году повысится на 1 тысячу рублей. Данное значение соответствует прежним прогнозам страны.

Силуанов также высказался о денежном содержании военнослужащих. В данном случае «все идет в рамках решений, которые были приняты», указал министр. Он также отметил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих увеличиваются «чуть более опережающими темпами».