Бюджетникам пообещали рост зарплат в 2023 году

Работникам бюджетной сферы в предстоящем году повысят заработную плату более чем на 8%. Об этом заявил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации, передает ТАСС.
Он отметил, что в федеральный бюджет на 2023-2025 годы уже заложили данный уровень. Это касается и других социальных показателей, добавил министр. В частности, по его словам, размер пенсий в 2023 году повысится на 1 тысячу рублей. Данное значение соответствует прежним прогнозам страны.
Силуанов также высказался о денежном содержании военнослужащих. В данном случае «все идет в рамках решений, которые были приняты», указал министр. Он также отметил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих увеличиваются «чуть более опережающими темпами».
Ранее «Известия» сообщили, что, по данным исследования сервисов по поиску работы «Работа.ру» и «Подработка», больше половины работников в стране рассчитывают на рост доходов в следующем году. 31% ждет увеличения заработной платы, а 28% — дополнительного дохода. По мнению экспертов, позитивные прогнозы обусловлены фактическим повышением зарплат почти во всех сферах.