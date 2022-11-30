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45 минут назад

Налоговые уведомления можно будет получать новым способом

Лера Букина

У граждан появится возможность получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет на портале Госуслуг. Соответствующий законопроект, как сообщил Минфин, был одобрен Правительством РФ.

Налоговые уведомления можно будет получать по-новому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

В настоящее время налоговые уведомления отправляют заказными письмами по почте или онлайн через личный кабинет налогоплательщика.

Отмечается, что получатель должен будет дать согласие на передачу документов, содержащих информацию о налогоплательщике, составляющую налоговую тайну.

Граждане могут отказаться от новой услуги. Для этого ему будет необходимо направить в налоговый орган соответствующую заявку.

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Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что цифровизация отправки налоговых документов позволит упростить взаимодействие граждан с налоговыми органами. Процесс станет более удобным, подчеркнул он.

Ранее «Известия» напомнили, что с 1 декабря россияне могут вставать на налоговый учет через портал Госуслуг. Это требует подачи заявления в электронном виде. После этого свидетельство о постановке на учет будет направлено налоговым органом через портал.

Личный счет,Антон Силуанов,Правительство РФ,
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