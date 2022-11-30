Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников

Президент Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат бюжетников в январе 2023 года. Регионы с низкой бюджетной обеспеченностью получат дополнительную поддержку на выплату зарплат, заявил он на совещании с членами кабмина.
Глава государства заявил, что лишь десять регионов выполняют необходимые показатели по заработным платам бюджетников, «и то не на сто процентов».
«В текущем году мы столкнулись с инфляцией, которая известна всем. Цены заметно выросли и <…> зарплата по экономике в целом тоже хотя бы номинально, но прибавляется. Поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников, а также выделить необходимую финансовую помощь регионам, тем, которые нуждаются действительно в этой помощи», — сказал Президент.
Он подчеркнул, что с учетом высоких доходов бюджета целевые показатели по уровню зарплат сохраняются. Для обеспечения выплат регионы с низкими доходами получат дополнительную поддержку.
В 2012 году Президент дал поручение за шесть лет повысить зарплаты соцработников, младшего и среднего медперсонала и учителей до 100% от среднего регионального уровня, а преподавателей университетов, врачей и научных работников — до уровня 200% от средней зарплаты по региону.