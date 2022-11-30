Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников

Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости проиндексировать в январе 2023 года зарплаты сотрудников бюджетного сектора экономики, передает РИА Новости.

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Сегодня глава государства проводит совещание с правительством. Лидер страны подчеркнул, что лишь десяти регионам удается более или менее выполнять целевые показатели по зарплатам бюджетников. Хотя и они отстают, отметил президент.

Путин указал на важность в предоставлении финансовой помощи нуждающимся регионам.

Сегодня глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что работникам бюджетной сферы в предстоящем году повысят заработную плату более чем на 8%. Он отметил, что в федеральный бюджет на 2023-2025 годы уже заложили данный уровень.