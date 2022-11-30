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36 минут назад

Новогодние елки в России подорожали в несколько раз

Лера Букина

В России существенно подорожали импортные новогодние елки в связи с логистическими сложностями. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Кроме того, по словам оптовиков, ситуация связана с тем, что расчеты осуществляются через банки-посредники и промежуточные валюты. В итоге доставка одной фуры с деревьями возросла в цене почти в три раза – с 10 до 28 тысяч долларов США.

В столице датскую ель высотой 150-170 сантиметров можно приобрести за 10 700 рублей. За двухметровую (от 200 до 220 сантиметров) придется отдать в два раза больше – 20 800 рублей. Аналогичный порядок стоимости у пихт Фразера – 12 200 и 22 700 рублей соответственно, уточняет издание.

Куда поехать на Новый год с детьми

В одной из компаний, представленных на московских елочных базарах, не стали давать прогнозов по поводу точной величины падения спроса на привозные елки. Вместе с тем там сообщили о планах переносить торговлю новогодними деревьями в онлайн. Там считают, что это позволит сгладить ситуацию с нераспроданными объемами.

Ранее информационный портал News.ru, ссылаясь на исследовательские компании и ассоциации магазинов, сообщил, что россияне отдадут на 15-20% больше денег на продукты к праздничному столу на предстоящий Новый год.

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