Что будет, если отложить выход на пенсию

У россиян есть законное право не выходить на заслуженный отдых после достижения пенсионного возраста.

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Об этом рассказала экономист Ольга Лебединская, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По её словам, в том случае, если человек на захочет увольняться с работы после того, как он достигнет возраста выхода на пенсию, он может продолжить свою трудовую деятельность.

В этом случае он сможет накапливать свои личные пенсионные коэффициенты. Как объяснила эксперт, они будут расти вместе со стажем и увеличение их числа повлияет на размер пенсии.

Чем больше коэффициентов — тем больше в результате у человека пенсия. Как напомнила экономист, всё время, пока человек будет работать, за него будет делать отчисления работодатель.

При этом, эксперт обратила внимание, что в России всё же есть временное ограничение в 10 лет, на которое человек может отложить уход на заслуженный отдых.