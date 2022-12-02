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4 часа назад

Что будет, если отложить выход на пенсию, рассказал эксперт

Deita.ruиещё 1

У россиян есть законное право не выходить на заслуженный отдых после достижения пенсионного возраста.

Что будет, если отложить выход на пенсию
Фото: ТАССТАСС

Об этом рассказала экономист Ольга Лебединская, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По её словам, в том случае, если человек на захочет увольняться с работы после того, как он достигнет возраста выхода на пенсию, он может продолжить свою трудовую деятельность.

В этом случае он сможет накапливать свои личные пенсионные коэффициенты. Как объяснила эксперт, они будут расти вместе со стажем и увеличение их числа повлияет на размер пенсии.

Чем больше коэффициентов — тем больше в результате у человека пенсия. Как напомнила экономист, всё время, пока человек будет работать, за него будет делать отчисления работодатель.

При этом, эксперт обратила внимание, что в России всё же есть временное ограничение в 10 лет, на которое человек может отложить уход на заслуженный отдых.

Лебединская также напомнила, что в текущем году право на выход на пенсию имеют мужчины, достигшие 61 с половиной лет и женщины, которым уже исполнилось 56 с половиной.

Личный счет,Маленькая пенсия ,
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