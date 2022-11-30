Ретейлеры назвали самые популярные новогодние подарки для россиян

Если раньше были популярны брендовые вещи, то теперь покупатель стал более практичным. А поэтому ожидается повышенный спрос на товары длительного пользования в качестве новогодних подарков, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные ретейлеры.

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«Новый год – праздник с сильными традициями, когда, как правило, люди стараются не экономить на подарках и праздничном застолье. Средний бюджет на новогодние подарки варьируется от 1000 до 10 000 рублей в зависимости от уровня доходов, и вряд ли в этом году объем трат изменится», – говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

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Однако, по его мнению, может измениться характер подарков. Если раньше были популярны брендовые вещи, то теперь покупатель стал более практичным. А поэтому ожидается повышенный спрос на товары длительного пользования: бытовую технику, электронику, полезные мелочи для дома. Также, продолжает собеседник, есть смещение спроса в пользу товаров со средним и низким чеком.

«В любом случае, торговые сети стараются удовлетворить спрос покупателей с разными возможностями, поэтому каждый сможет найти подарок по своему вкусу», – считает эксперт.

В пресс-службе Ozon сообщили, что подготовку к Новому году россияне начали заранее и потвердили предположения Караваева о поваышенном интересе россиян к электронике в качестве популярных новогодних подарков в этом году. Так, уже осенью компания зафиксировала повышенный спрос в некоторых категориях товаров.

«Частым подарком на Новый год у россиян ежегодно становится электроника и парфюм. Штучные продажи товаров данных категорий в ноябре выросли почти в два раза к ноябрю прошлого года. Из электроники покупатели площадки приобретают чаще всего беспроводные наушники, смартфоны и гаджеты для умного дома», – делятся в компании.

В прошлом же году самыми популярными подарками для детей к Новому году, по подсчетам ретейлеров, стали конструкторы и настольные игры, их продажи выросли в 5 и в 14 раз по сравнению с 2020 годом.Подскочили в этом году и продажи подарочных наборов конфет и сладостей – только за половину ноября они показали рост более, чем в три раза к прошлому году. Больше всего заказывают шоколадное драже с орехами, мини-копии популярных шоколадок и сладкие фигурки в виде символа будущего года – кролика.

В связи с приближением праздника еженедельно увеличивается динамика роста продаж и в новогодних категориях. Так, например электрических гирлянд за первую половину ноября покупатели площадки приобрели на 40 % больше, чем год назад. За то же время штучные продажи елочных украшений, упаковочной бумаги и тематического новогоднего декора для интерьера выросли на 70 %.

При этом, по статистике продаж предыдущих лет, в основном россияне начинают покупать новогодние товары и подарки в декабре.