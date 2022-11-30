ООН: реальная зарплата в мире упала впервые за 20 лет

Реальная зарплата в мире, которая отражает покупательную способность людей, сократилась впервые за 20 лет. Информация об этом содержится в материале Международной организации труда (ILO) ООН.

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С января по июнь 2022 года показатель упал на 0,9%. Аналитики ILO связали падение реальной зарплаты с глобальным замедлением экономического роста, повышением инфляции и энергетическим кризисом, которые стали следствием боевых действий на Украине.

В ILO считают, что больше всего реальная заработная плата снизилась в социальных группах с низкими доходами. Дело в том, что такие люди тратят значительную часто своего дохода на товары первой необходимости, стоимость которых выросла больше, чем на остальные категории.

В первой половине октября президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин выразил мнение, согласно которому больнее всего экономический кризис ударил не по бедному населению, а по среднему классу.