Росстат: реальные зарплаты россиян снизились

Размер реальной заработной платы россиян в сентябре снизился. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики.
«Реальные зарплаты в России в сентябре 2022 года снизились на 1,4% в годовом выражении после 1,2% в августе. В третьем квартале снижение составит на 1,9%», — сообщает Росстат на официальном сайте.
Реальная заработная плата — это средняя начисленная заработная плата в зависимости от уровня инфляции. Росстат отмечает, что снижение реальных зарплат фиксируется шестой месяц подряд.
Базовый вариант прогноза Минэкономразвития предполагает, что размеры реальной зарплаты будут снижаться. Сообщается, что в 2024 году размер снижения составит почти 3%.
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