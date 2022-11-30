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34 минуты назад

В России подорожали услуги ЖКХ

Lenta.ru

С 1 декабря 2022 года в России изменились тарифы на услуги ЖКХ. О том, что вода, электроэнергия, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) подорожали, говорится в опубликованном на сайте правительства документе.

В России подорожали услуги ЖКХ
Фото: Анатолий Жданов / КоммерсантъАнатолий Жданов / Коммерсантъ

Тарифы на оплату коммунальных услуг выросли на девять процентов. Ранее Минэкономразвития сообщило, что при реализации этих тарифных решений средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля.

Индексация тарифов должна была произойти 1 июля 2023 года, однако Минэкономразвития перенесло ее на последний месяц 2022 года. Такое решение связано с прогнозом социально-экономического развития страны и необходимостью обеспечения непрерывной работы и развития инфраструктуры ЖКХ в России. Помимо этого, индексация поможет обновить теплотрассы, водопроводы и прочие объекты. В следующий раз тарифы поменяют только в июле 2024 года.

В ноябре россиянам рассказали о возможном переносе долга за ЖКХ на соседей. Это происходит в том случае, если один из жильцов уклоняется от оплаты освещения или отопления общих жилых помещений многоквартирного дома.

Личный счет,Минэкономразвития,
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