В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день

В России вступил в силу закон о заморозке активов физических и юридических лиц за один день в тех случаях, когда их деятельность связана с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Президент России Владимир Путин в конце июня этого года подписал закон, предполагающий сокращение срока заморозки активов клиентов финансовых организаций на основании решений Совета Безопасности ООН до одного дня.

До этого общее время с момента решения Совета Безопасности ООН и до заморозки активов в России составляло максимум три рабочих дня, теперь крайний срок — один день. Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ начнет уведомлять финансовые организации об этом решении в срок до 4 часов с момента публикации соответствующего документа на сайте Совета Безопасности. Финансовые организации в свою очередь должны заморозить активы указанных лиц в срок до 20 часов.