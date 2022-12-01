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45 минут назад

В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день

Елена Прошина

В России вступил в силу закон о заморозке активов физических и юридических лиц за один день в тех случаях, когда их деятельность связана с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Об этом сообщает РИА Новости.

В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день
Фото: ТАССТАСС

Президент России Владимир Путин в конце июня этого года подписал закон, предполагающий сокращение срока заморозки активов клиентов финансовых организаций на основании решений Совета Безопасности ООН до одного дня.

До этого общее время с момента решения Совета Безопасности ООН и до заморозки активов в России составляло максимум три рабочих дня, теперь крайний срок — один день. Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ начнет уведомлять финансовые организации об этом решении в срок до 4 часов с момента публикации соответствующего документа на сайте Совета Безопасности. Финансовые организации в свою очередь должны заморозить активы указанных лиц в срок до 20 часов.

Издание отмечает, что включенные в перечень клиенты финансовых организаций в некоторых случаях имеют право обратиться в службу по мониторингу и оформить заявление об отмене финансовых ограничений. К таким случаям относятся: покрытие чрезвычайных расходов, отсутствие самостоятельных источников дохода; платежи по контрактам, заключенным до включения в перечень. Компетентные российские ведомства рассмотрят заявление совместно с уполномоченными органами или международными организациями.

Личный счет,Владимир Путин,Совбез ООН,
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