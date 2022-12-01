В ЦБ заявили о росте средней суммы хищения мошенниками

"Средняя сумма хищения или так называемый средний чек хищения начиная с 2019 года в среднем вырос на 30%. По данным за девять месяцев этого года, он составляет практически 14,5 тыс. рублей. Данный тренд мы фиксировали по итогам анализа данных за 2021 год. Мы наблюдали рост средней суммы одного хищения, совершенного с использованием приемов и методов социальной инженерии, что в целом привело к увеличению общего размера ущерба по операциям без согласия клиента", - сказал он.