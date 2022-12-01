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50 минут назад

В ЦБ заявили о росте средней суммы хищения кибермошенниками

ТАСС

Банк России отмечает рост средней суммы хищения, совершенного кибермошенниками, за последние три года она выросла на 30%. Об этом сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров, выступая на форуме Antifrod Russia.

В ЦБ заявили о росте средней суммы хищения мошенниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Средняя сумма хищения или так называемый средний чек хищения начиная с 2019 года в среднем вырос на 30%. По данным за девять месяцев этого года, он составляет практически 14,5 тыс. рублей. Данный тренд мы фиксировали по итогам анализа данных за 2021 год. Мы наблюдали рост средней суммы одного хищения, совершенного с использованием приемов и методов социальной инженерии, что в целом привело к увеличению общего размера ущерба по операциям без согласия клиента", - сказал он.

Личный счет,Вадим Уваров,Банк России,
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