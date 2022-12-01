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1 час назад

Медведев поднял вопрос обмена гривен на рубли

Лера Букина

Зампред Совета безопасности (СБ) России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заверил, что вопрос перевода гривен в рубли на территории РФ будет затронут в ходе беседы с представителями Банка России, передает ТАСС.

Медведев поднял вопрос обмена гривен на рубли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь также идет о накоплениях эвакуированных граждан и жителей новых территорий.

«Я обязательно переговорю с Центральным банком в принципе [о том], что можно сделать на будущее», - сообщил Медведев, отметив, что в стране эти вопросы будут решать путем «определенных действий».

Основной целью, по его словам, является оказание помощи гражданам, которые имеют накопления в гривне. Важно добиться оперативного обмена в тех пропорциях, которые установлены Центральным банком, указал Медведев.

Накануне власти Запорожской области сообщили, что с 1 января 2023 года гривну не будут принимать на ее территории.

До этого стало известно, что Национальный банк Украины (НБУ) не собирается прибегать к проведению эмиссии гривны в 2023 году.

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