Медведев поднял вопрос обмена гривен на рубли

Зампред Совета безопасности (СБ) России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заверил, что вопрос перевода гривен в рубли на территории РФ будет затронут в ходе беседы с представителями Банка России, передает ТАСС.

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Речь также идет о накоплениях эвакуированных граждан и жителей новых территорий.

«Я обязательно переговорю с Центральным банком в принципе [о том], что можно сделать на будущее», - сообщил Медведев, отметив, что в стране эти вопросы будут решать путем «определенных действий».

Основной целью, по его словам, является оказание помощи гражданам, которые имеют накопления в гривне. Важно добиться оперативного обмена в тех пропорциях, которые установлены Центральным банком, указал Медведев.

Накануне власти Запорожской области сообщили, что с 1 января 2023 года гривну не будут принимать на ее территории.