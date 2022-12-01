ФАС РФ утвердила увеличение тарифов на газ

ФАС России утвердила индексацию оптовых цен на газ на 8,5% с 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

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Индексация коснётся всех потребителей – как промышленности, так и населения. Отмечается, что индексация не приведет к снижению спроса на газ. Кроме того, повышение оптовых цен для граждан будет ниже инфляции, а отдельные категории потребителей получат определённые льготы на оплату газа и субсидии на оплату коммунальных услуг.

В ведомстве также добавили, что следующее повышение тарифов запланировано на 1 июля 2024 года. Согласно прогнозу социально-экономического развития России, оно может составить около 7%.