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35 минут назад

Ретейлеры отказались от повышения цен на продукты к новогоднему столу

Лера Букина

Стоимость премиальной продукции к праздничному новогоднему столу не повысится. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на федеральных ретейлеров.

Ретейлеры отказались от повышения цен на продукты к новогоднему столу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, речь идет, в частности, о рыбе и икре, колбасах, овощах и фруктах, а также игристых винах.

Обычно такая продукция росла в цене на 10–15% в преддверии праздников. Решение ретейлеров отказаться от повышения цен связано с прохождением пика инфляционной нагрузки, считают в АКОРТ.

Отмечается, что по основным категориям удалось сформировать товарные запасы и зафиксировать закупочные условия. Караваев подчеркнул, что в последний месяц года наблюдается высокая промоактивность. По его словам, стоит учесть фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период.

Ранее СМИ сообщили, что в России существенно подорожали импортные новогодние елки в связи с логистическими сложностями.

Личный счет,Игорь Караваев,
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