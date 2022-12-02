Россиянам рассказали, чем заменить доллары

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3 часа назад

Россиян призвали замещать доллары золотом

Елена Прошина

Доллары, которые граждане России в больших количествах хранят «по банкам в огородах», необходимо заместить золотом. С таким призывом выступил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, передает ТАСС.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на сегодняшний день, благодаря принятым властями России мерам, реализация золота населению страны выросла в десять раз, но этого недостаточно.

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«Золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам в огородах и так далее. Понятно, что это все надо менять на золото, которое мы сами же и производим», — сказал на ежегодном совещании председателя Совфеда Валентины Матвиенко со статс-секретарями — замруководителями федеральных органов исполнительной власти Моисеев.

Напомним, что 9 марта президент РФ Владимир Путин освободил граждан страны от уплаты НДС при покупке слитков драгоценных металлов. Затем он также разрешил уполномоченным банкам продавать золото физлицам за наличную иностранную валюту. В июле доходы россиян от продажи слитков освободили от НДФЛ.

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