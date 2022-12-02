Россиянам рассказали, чем заменить доллары

«Золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам в огородах и так далее. Понятно, что это все надо менять на золото, которое мы сами же и производим», — сказал на ежегодном совещании председателя Совфеда Валентины Матвиенко со статс-секретарями — замруководителями федеральных органов исполнительной власти Моисеев.