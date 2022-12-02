Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
3 часа назад

Россиянам одобрили кредитные каникулы на десятки миллиардов рублей

Lenta.ruиещё 1

С начала мобилизации российские банки одобрили военным и их семьям 100 тысяч кредитных каникул на десятки миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка (ЦБ).

Россиянам одобрили кредитные каникулы на десятки миллиардов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил регулятор, общая сумма составила 45,4 миллиарда рублей. При этом, был получено около 750 обращений и жалоб от граждан по этой теме, обоснованными оказались только 40 из них, ситуации были урегулированы.

«Чаще всего нарушения со стороны банков по предоставлению кредитных каникул носили технический характер и были связаны с доработкой программного обеспечения банков, в других случаях — с запросом документов, подтверждающих мобилизацию заемщика», — пояснили в ЦБ.

Кроме того, указал регулятор, банки за месяц провели реструктуризацию по 64,7 тысячи кредитных договоров физлиц на 22 миллиарда рублей и по 4,1 тысячи договоров МСП на 36,5 миллиарда рублей.

В конце ноября газета «Коммерсантъ» писала, что мобилизованные столкнулись с массовыми отказами или техническими ошибками в предоставлении кредитных каникулах. В частности, один из клиентов заявил, что пытался оформить каникулы по кредиту для мобилизованного отца, однако «банк игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку». У другого пострадавшего организация приняла документы, но уже в течение трех часов после подачи заявки пришел отказ.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители