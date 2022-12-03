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1 час назад

Перечислены способы защитить вклады от обесценивания

Lenta.ru

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко перечислила способы, позволяющие защитить сбережения от обесценивания. О них она рассказала агентству «Прайм».

Перечислены способы защитить вклады от обесценивания
Фото: ТАССТАСС

Специалист пояснила, что в наибольшей опасности оказываются накопления «под матрасом», поскольку они обесценятся быстрее остальных. Более надежным способом уберечь деньги от инфляции, по словам Дайнеко, является размещение депозита в банке. Выгоднее всего выбрать вклад с капитализацией, когда начисленные проценты присоединяются к телу депозита, уточнила финансист.

Кроме того, наиболее стабильным объектом для вложения средств считается недвижимость, продолжила она. Покупка имущества является долгосрочным вложением, в том числе позволяющем получать пассивный доход путем сдачи помещения в аренду. Дайнеко также порекомендовала обратить внимание на индивидуальные инвестиционные счета, облигации, золото, серебро, палладий и платину.

Ранее россияне рассказали о том, какую сумму они планируют накопить в следующем году. Отмечается, что в среднем за 2023 год россияне хотели бы накопить 370 тысяч рублей. Треть опрошенных заявили о намерении отложить за следующий год минимум полмиллиона рублей.

Личный счет,Минфин России,
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