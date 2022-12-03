Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
2 часа назад

Сенатор раскрыла пенсионерам, кто будет получать по две пенсии с 2023 года

РИА "ФедералПресс"

Сразу несколько категорий россиян получили право на выплату двух пенсий. Кто сможет получать по две выплаты в месяц, объяснила зампредседателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Кто будет получать по две пенсии с 2023 года
Фото: ТАССТАСС

«В конце года количество россиян, которые имеют право на две пенсии, увеличилось», – заявила Бибикова.

Раньше правом на получение сразу двух пенсий обладали ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда или осажденного Севастополя, космонавты и их семьи. Изменения этого года расширили список льготников – теперь две пенсии смогут получить участники спецоперации на Украине, а также семьи погибших в СВО военных. Сами военнослужащие смогут получать две пенсии, если в результате травмы получат инвалидность.

В таком случае им будут выплачивать одновременно пенсию по старости или за выслугу лет, а также пенсию по инвалидности. Супруги и родители погибших военных смогут получать и пенсию по старости, и пенсию по потере кормильца, передает Primpress.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на прибавку к пенсии с 1 января пенсионеры смогут купить 2 килограмма мяса.

Личный счет,Елена Бибикова,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители