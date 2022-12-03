Кто будет получать по две пенсии с 2023 года

Сразу несколько категорий россиян получили право на выплату двух пенсий. Кто сможет получать по две выплаты в месяц, объяснила зампредседателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

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«В конце года количество россиян, которые имеют право на две пенсии, увеличилось», – заявила Бибикова.

Раньше правом на получение сразу двух пенсий обладали ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда или осажденного Севастополя, космонавты и их семьи. Изменения этого года расширили список льготников – теперь две пенсии смогут получить участники спецоперации на Украине, а также семьи погибших в СВО военных. Сами военнослужащие смогут получать две пенсии, если в результате травмы получат инвалидность.

В таком случае им будут выплачивать одновременно пенсию по старости или за выслугу лет, а также пенсию по инвалидности. Супруги и родители погибших военных смогут получать и пенсию по старости, и пенсию по потере кормильца, передает Primpress.