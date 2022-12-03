Россиянам напомнили порядок оплаты работы в праздники

Работа в праздничные дни должна оплачиваться не менее, чем в двойном размере, заявила член Ассоциации юристов России Марина Астаева. Об этом пишет «Прайм».
Юрист подчеркнула, что согласно статье 153 Трудового кодекса РФ всем сотрудникам полагается повышенная оплата за часы, отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.
В частности, сдельщикам полагается оплата по двойным сдельным расценкам. Работникам, деятельность которых оплачивается по дневным тарифным ставкам, должны выплатить не менее двойной ставки.
По словам Астаевой, конкретные размеры денежных выплат за выход на работу в выходной или праздничный день регламентируются коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.