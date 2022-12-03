Россиянам напомнили порядок оплаты работы в праздники

Работа в праздничные дни должна оплачиваться не менее, чем в двойном размере, заявила член Ассоциации юристов России Марина Астаева. Об этом пишет «Прайм».

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Юрист подчеркнула, что согласно статье 153 Трудового кодекса РФ всем сотрудникам полагается повышенная оплата за часы, отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.

В частности, сдельщикам полагается оплата по двойным сдельным расценкам. Работникам, деятельность которых оплачивается по дневным тарифным ставкам, должны выплатить не менее двойной ставки.