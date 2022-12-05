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2 часа назад

Ждать ли подорожания: эксперты о ценах на продукты для новогоднего стола

Лера Букина

Россияне меньше чем через месяц будут праздновать Новый год. «Российская газета» выяснила, ждать ли значительной корректировки цен на товары для праздничного стола.

В Минсельхозе отмечают, что в декабре обычно наблюдается существенный рост цен на овощи, а именно на картофель, морковь, капусту, а также огурцы и помидоры. Что касается других продуктов, то их стоимость возрастет не более чем на 1-2%, полагают специалисты.

В Росстате подчеркивают, что большая часть продуктов для украшений новогоднего стола уже поднялась в цене на 14% в сравнении с прошлым годом. Самый дорогой продукт в расчете за килограмм – красная икра, напоминают специалисты ведомства. За год повышение ее стоимости оценивается в 12%. В преддверии Нового года красная икра резко не повысится в цене, считают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Там также отметили, что у икры есть ценовой предел.

Стоимость мясных деликатесов поднялась приблизительно на 17% в сравнении с 2021 годом. Однако издание обращает внимание на наличие скидок на данную продукцию в торговых сетях.

Отмечается, что майонез практически не менялся в цене в течение полугодия. Такая динамика связана со стабильной стоимостью растительных масел, которые являются основным сырьем для данного соуса.

Эксперты ожидают повышения цен на мандарины. При этом они считают, что рост в 15% будет предельным.

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Рост цен на шампанское составит примерно 10%, полагают специалисты. Такое повышение связано с резким увеличением спроса на данный алкогольный напиток, указывают собеседники.

Ранее СМИ сообщили, что в России в 2022 году существенно подорожали импортные новогодние елки в связи с логистическими сложностями.

Личный счет,Росстат,
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