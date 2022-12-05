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1 час назад

В России предложили досрочный выход на пенсию для части россиян

Алиса Селезнёва

Депутаты Госдумы сочли необходимым позволить ряду категорий россиян выходить на пенсию досрочно в связи с особенностями работы. Они обратились по данному вопросу к главе кабмина Михаилу Мишустину, передают «Известия».

Как отмечают депутаты, в настоящее время правом выхода на досрочную пенсию могут воспользоваться только социальные педагоги, которые работают в спецучреждениях. При этом в стране не предусмотрена такая льгота для преподавателей, работающих в обычных школах.

Парламентарии указали на сопряженность работы вышеуказанных групп с психофизическими нагрузками. Речь идет о работе с детьми, которые имеют отклонения в психике, нарушают общепринятые нормы поведения и занимаются преступной деятельностью.

По мнению заслуженного учителя России, руководителя Общественного совета по модернизации образования Любови Павлюченковой, меру стоит принять, поскольку социальные педагоги в школах действительно много работают с более сложными детьми, которых трудно воспитывать.

Россиян предупредили о риске недосчитаться части пенсии

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что пенсии неработающих российских граждан будут проиндексированы с 1 января на 4,8%. По его словам, по результатам двухэтапной индексации, предусматриваемой законом, суммарное увеличение пенсий по отношению к 1 января 2022 года будет составлять 15,3%.

Личный счет,Антон Котяков,Михаил Мишустин,Госдума,
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