Депутаты Госдумы сочли необходимым позволить ряду категорий россиян выходить на пенсию досрочно в связи с особенностями работы. Они обратились по данному вопросу к главе кабмина Михаилу Мишустину, передают «Известия».

Как отмечают депутаты, в настоящее время правом выхода на досрочную пенсию могут воспользоваться только социальные педагоги, которые работают в спецучреждениях. При этом в стране не предусмотрена такая льгота для преподавателей, работающих в обычных школах.

Парламентарии указали на сопряженность работы вышеуказанных групп с психофизическими нагрузками. Речь идет о работе с детьми, которые имеют отклонения в психике, нарушают общепринятые нормы поведения и занимаются преступной деятельностью.

По мнению заслуженного учителя России, руководителя Общественного совета по модернизации образования Любови Павлюченковой, меру стоит принять, поскольку социальные педагоги в школах действительно много работают с более сложными детьми, которых трудно воспитывать.