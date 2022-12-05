Россиян предупредили о схеме обмана с курьерами

В РФ появилась новая мошенническая схема: мошенники пишут человеку под видом курьера, когда-то привозившего заказ, рассказывают о заболевшем ребенке и просят о помощи. Об этом рассказали «Известия».
Газета побеседовала с женщиной, столкнувшейся с таким мошенничеством. Недавно ей написал человек, который представился курьером, несколько месяцев назад доставившим ей заказ из интернет-магазина одежды.
Собеседник указал в сообщении домашний адрес женщины и написал, что его ребенок тяжело болен и ему срочно нужны деньги на операцию. На просьбу предоставить медицинские документы он не ответил. Позже женщина проверила номер «курьера» в поисковике и выяснила, что на него жалуются как на мошеннический.
Эксперты Group-IB предупредили, что мошенники могут писать в мессенджерах, в личные сообщения в соцсетях, представляясь приятелем, курьером или благотворительным фондом. Они рассказывают легенду и просят помочь.
В Group-IB считают, что в случае с собеседницей «Известий» мошенники получили ее номер из одной из слитых баз.
Эксперты посоветовали людям, решившим совершить пожертвование, запрашивать доказательства и проверять, совпадает ли фактический получатель платежа с указанным в документах.
Ранее в Совете безопасности РФ рассказали, что украинские мошенники стали звонить россиянам в пять раз реже. В Совбезе заявили, что это связано с ликвидацией нескольких мошеннических колл-центров в Запорожской и Харьковской областях.