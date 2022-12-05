Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
31 минуту назад

Новая схема мошенничества с фальшивыми курьерами появилась в России

Мария Иванова

В РФ появилась новая мошенническая схема: мошенники пишут человеку под видом курьера, когда-то привозившего заказ, рассказывают о заболевшем ребенке и просят о помощи. Об этом рассказали «Известия».

Россиян предупредили о схеме обмана с курьерами
Фото: ТАССТАСС

Газета побеседовала с женщиной, столкнувшейся с таким мошенничеством. Недавно ей написал человек, который представился курьером, несколько месяцев назад доставившим ей заказ из интернет-магазина одежды.

Собеседник указал в сообщении домашний адрес женщины и написал, что его ребенок тяжело болен и ему срочно нужны деньги на операцию. На просьбу предоставить медицинские документы он не ответил. Позже женщина проверила номер «курьера» в поисковике и выяснила, что на него жалуются как на мошеннический.

Эксперты Group-IB предупредили, что мошенники могут писать в мессенджерах, в личные сообщения в соцсетях, представляясь приятелем, курьером или благотворительным фондом. Они рассказывают легенду и просят помочь.

В Group-IB считают, что в случае с собеседницей «Известий» мошенники получили ее номер из одной из слитых баз.

Эксперты посоветовали людям, решившим совершить пожертвование, запрашивать доказательства и проверять, совпадает ли фактический получатель платежа с указанным в документах.

Мошенники нашли новый способ обмана россиян через AliExpress

Ранее в Совете безопасности РФ рассказали, что украинские мошенники стали звонить россиянам в пять раз реже. В Совбезе заявили, что это связано с ликвидацией нескольких мошеннических колл-центров в Запорожской и Харьковской областях.

Личный счет,Совет безопасности РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители