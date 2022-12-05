Как рассчитать пени по налогам: правила, ставка и формула расчета

Первого декабря истек срок уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество. Если налог не уплачен вовремя, за каждый день просрочки начисляется пеня, о том, как происходит расчет пени - читайте в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Кому требовалось уплатить налоги до 1 декабря

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Как было сказано выше, 1 декабря было последним днем для уплаты налога на имущество физлиц, земельного налога и транспортного налог.

Налог на имущество касается россиян, в собственности у которых есть дом, квартира или дача. Но также этот налог нужно уплачивать за гараж, машиноместо, офисы, склады и магазины в собственности.

Есть и исключения: пенсионеров, отслуживших минимум 20 лет военных, людей с инвалидностью, участников ВОВ и некоторых других льготников освобождают от налогов на один объект из каждой категории имущества.

Транспортный налог распространяется на владельцев машин, мотоциклов, мотороллеров, снегоходов и водного транспорта. Освобождены от него легковушки, оборудованные для людей с инвалидностью, и машины с мощностью двигателя до ста лошадиных сил, которые были предоставлены соцслужбами.

Транспортный налог не нужно платить за угнанные машины, авто спецслужб, тракторы, комбайны, молоковозы и в целом автотехнику, используемую в сельском хозяйстве.

Ставка транспортного налога зависит от мощности двигателя, вместимости авто, его категории и года производства. В зависимости от региона ставка меняется. К примеру, в Москве ставка для легковых машин составляет от 12 до 150 рублей за лошадиную силу, а для мотоциклов и мотороллеров – от семи до 50 рублей.

Земельный налог уплачивают россияне, имеющие землю в собственности, в бессрочном пользовании или в пожизненном наследуемом владении. Этот сбор рассчитывают по кадастровой стоимости участка. Для героев России, пенсионеров и других льготников налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 «квадратов» площади участка.

Самый распространенный налог в РФ - НДФЛ - за россиян ежемесячно уплачивают работодатели. От НДФЛ освобождены доходы от продажи имущества, которым человек владеет дольше трех лет, доходы, полученные по наследству или договору дарения от родственников.

Налоги можно уплачивать через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), по квитанции в банке, через банковский терминал и в мобильных приложениях многих банков.

Налоговое уведомление приходит в личный кабинет на сайте ФНС. Если человек не зарегистрировал личный кабинет, бумажное уведомление ему присылают почтой заранее (как минимум за 30 дней).

Еще одно исключение: в 2022 году мобилизованным россиянам предоставили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Отсрочка будет действовать не только в течение всего срока службы, но и еще почти три месяца после ее завершения.

Как рассчитать пени по налогу

Первым днем начисления пени будет день, следующий за установленной законом датой уплаты налога. В случае с налогом на имущество и некоторыми другими налогами это 2 декабря.

Обычно пеню автоматически рассчитывает налоговая. Чтобы самостоятельно рассчитать пени при нарушении срока уплаты налога, нужно воспользоваться следующей формулой:

Пени = сумма налоговой задолженности х 1/300 ставки рефинансирования (с 2016 года ставка рефинансирования = ключевая ставка Центробанка) х количество дней просрочки.

При расчете пеней ключевая ставка учитывается в том размере, в котором она действовала в период просрочки. По состоянию на 2 декабря ключевая ставка ЦБ составляла 7,5 процента.

Если за время просрочки ключевая ставка меняется, расчет становится сложнее: пени придется считать отдельно по периодам действия каждой ставки, а затем складывать полученные суммы.

Начисленная пеня не должна превышать сумму налоговой задолженности.

Налоговые калькуляторы

Чтобы не считать пеню самостоятельно, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Такой калькулятор есть на сайте «Консультант». Чтобы рассчитать пени, нужно будет выбрать вид платежа, по которому есть просрочка, указать свой статус (физлицо или организация), сумму долга и период начисления пени.