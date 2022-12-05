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2 часа назад

Уехавших за границу россиян предупредили о повышении налогов

Лера Букина

Российские компании будут вынуждены платить повышенный налог за определенных сотрудников. Речь идет о работающих удаленно из других государств гражданах, заявил URA.RU член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Уехавших за границу россиян предупредили о повышении налогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Необходимость платить больше средств появляется после 6 месяцев такой работы, уточнил он.

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Парламентарий отметил, что гражданин не является резидентом налогового обложения РФ в случае отъезда из России на более чем полгода.

«Но если этот человек зарабатывает в России, то и платит налоги, как и любой человек, который зарабатывает в России. Фактически за него платит компания. Размер налога увеличивается (c 13 до 30%), потому что юридически компания привлекает иностранного гражданина. Налоговый резидент от гражданства не зависит вообще», — пояснил Федоров.

Он не считает, что ужесточать налоговое законодательство в отношении покинувших страну граждан разумно.

Напомним, что ранее с подобной инициативой выступил глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

Федоров считает, что в данном случае требуется «конкретика» относительно того, кто подпадет под данную меру.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведутся дискуссии и обсуждения об ограничениях для покинувших РФ и стимулах для их возвращения.

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