Уехавших за границу россиян предупредили о повышении налогов

Российские компании будут вынуждены платить повышенный налог за определенных сотрудников. Речь идет о работающих удаленно из других государств гражданах, заявил URA.RU член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

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Необходимость платить больше средств появляется после 6 месяцев такой работы, уточнил он.

Парламентарий отметил, что гражданин не является резидентом налогового обложения РФ в случае отъезда из России на более чем полгода.

«Но если этот человек зарабатывает в России, то и платит налоги, как и любой человек, который зарабатывает в России. Фактически за него платит компания. Размер налога увеличивается (c 13 до 30%), потому что юридически компания привлекает иностранного гражданина. Налоговый резидент от гражданства не зависит вообще», — пояснил Федоров.

Он не считает, что ужесточать налоговое законодательство в отношении покинувших страну граждан разумно.

Напомним, что ранее с подобной инициативой выступил глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

Федоров считает, что в данном случае требуется «конкретика» относительно того, кто подпадет под данную меру.