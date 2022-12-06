Россиянам пообещали снижение цен на одну из категорий товаров

В январе 2023 года произойдет снижение цен на электронику и технику, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на сервис аналитики маркетплейсов Moneyplace.

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Об этом говорят показатели 2021 года, когда падение составило 25%. По словам экспертов, снижение среднего чека электроники на 25% после Нового года связано с тем, что после повышенного спроса в – ноябре и декабре продавцы нивелируют спад в продажах. В январе, как правило, спрос резко снижается, и, чтобы выровнять уровень продаж, торговые точки уменьшают средний чек.

Больше всего в декабре ожидается подорожание елок. В 2021 году средний чек на новогодние деревья вырос на 159%, а в январе еще на 2%. Также ростом отметились карнавальные костюмы (73%), электроника (38%), праздничная обувь (28%). В среднем рост цен в декабре на празднование Нового года составляет 15%.