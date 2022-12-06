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2 часа назад

Пенсионеров хотят освободить от НДФЛ

Deita.ru

В Государственную думу РФ планируют направить законопроект, который предусматривает отмену НДФЛ для пенсионеров, которые руководят советами многоквартирных домов и получают за это деньги, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Пенсионеров хотят освободить от НДФЛ
Фото: ТАССТАСС

Инициатором законопроекта выступает депутат Светлана Разворотнева. По ее словам, получая деньги за общие дела дома, пенсионеры автоматически становятся трудоустроенными, а значит им, не индексируются пенсионные выплаты.

При этом согласно законодательства, в каждом многоквартирном доме должен быть совет жильцов. А обязанности совета дома входит контроль работы УК и ресурсноснабжающих компаний, проведение ремонтов и т.д.

При этом основными активистами домов оказываются пенсионеры, а для них компенсация необходима считает директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Размер выплат от 1,5 рубля за квадратный метр. На обычную пятиэтажку это выходит около 5,2 тысяч рублей, половина суммы которой уходит в налоги, а пенсии не попадают под индексацию.

Именно вот эту коллизию предлагают убрать, внеся уточнения, что руководство совета домом не является работой, а только общественной деятельностью.

Личный счет,Госдума,
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