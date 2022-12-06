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1 час назад

В России предложили компенсировать больничные клиентам фитнес-клубов

Лера Букина

В России выступили за продление сроков абонементов в фитнес-клубах в определенном случае, сообщает RT.

В России предложили компенсировать больничные клиентам фитнес-клубов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предлагается принимать данную меру при предъявлении клиентом больничного. Инициатива принадлежит депутату Госдумы Василию Власову. Им было направлено письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Депутат обратил внимание на то, что в настоящее время в фитнес-клубах указывают в договорах наличие возможности заморозить соглашение на четыре недели. Так, клиенты могут использовать персональный отпуск по своему усмотрению без потери срока действия абонемента.

Парламентарий отметил, что во внимание не берется тот факт, что пропуск занятий может быть обусловлен болезнью. Клиенты вынуждены в таком случае оплачивать неиспользуемый период абонемента.

Это же касается и бассейнов и спортивных секций, указал Власов. По его словам, на компенсацию пропущенных по болезни занятий рассчитывать не приходится.

Законодатель считает, что на этом фоне целесообразно рассмотреть введение обязательной компенсации срока абонемента в фитнес-клубе.

Ранее сообщалось, что в России появятся больничные для самозанятых. Минтруд России выступил за включение таких граждан в обновленную программу добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.

RT

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