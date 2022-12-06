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37 минут назад

Дума приняла во II чтении проект об установлении МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля

ТАССиещё 3

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля.

Госдума одобрила повышение МРОТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в пояснительных материалах, "исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году".

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы, отмечают разработчики инициативы.

В первом чтении Госдума приняла законопроект 26 октября.

Личный счет,Госдума,
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