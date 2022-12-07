Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Аналитик раскрыл секрет, как не «сжечь» сбережения в долларах

Елена Прошина

Покупательская способность наличного доллара в последнее время находится под угрозой, ее падение может обернуться потерей части сбережений в американской валюте. Главный аналитик Совкомбанка дал несколько советов по этому поводу в беседе с агентством «Прайм».

Раскрыт секрет, как не «сжечь» сбережения в долларах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт рассказал, что основные риски хранения средств в валютах признанных недружественными по отношению к России стран — набирающая темпы инфляция в Европе и США, а также направленная на подавление экономики России политика Запада и возможность заморозки финансов российских инвесторов. При этом Васильев отметил, что в следующем году в случае рецессии не исключен уход финансового сектора в защитный доллар, а также падение рубля.

В связи с большой вероятностью роста американской валюты до 70 рублей аналитик посоветовал россиянам хранить свои сбережения в валюте и при этом обратить внимание на локальные облигации. Например, облигации ПИК, Газпрома, Совкомфлот, Металлоинвест и ГТЛК позволяют зафиксировать доходность 5-8% годовых в долларах и евро. Васильев подчеркнул, что приобретение облигаций крупных российских компаний позволит получить доход и при этом сведет к минимуму санкционные риски.

Личный счет,Экономика России,Государственная транспортная лизинговая компания,Металлоинвест,Совкомфлот,Совкомбанк,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители