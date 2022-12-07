Раскрыт секрет, как не «сжечь» сбережения в долларах

Покупательская способность наличного доллара в последнее время находится под угрозой, ее падение может обернуться потерей части сбережений в американской валюте. Главный аналитик Совкомбанка дал несколько советов по этому поводу в беседе с агентством «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперт рассказал, что основные риски хранения средств в валютах признанных недружественными по отношению к России стран — набирающая темпы инфляция в Европе и США, а также направленная на подавление экономики России политика Запада и возможность заморозки финансов российских инвесторов. При этом Васильев отметил, что в следующем году в случае рецессии не исключен уход финансового сектора в защитный доллар, а также падение рубля.