Юрист рассказала, какой стаж уменьшит пенсию

Наличие и размер страхового стажа является важным условием при оформлении пенсии, напомнила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. По ее словам, согласно современной формуле расчета пенсий, сумма выплат зависит не столько от стажа, сколько от суммы ИПК. Кроме того, при начислении выплат выбирается самый выгодный для гражданина вариант.

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Однако многие россияне считают, что чем больше стаж, тем больше размер пенсии, поэтому просят ПФР зачесть определенные периоды, рассказала юрист. Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, отметила она, пенсионеры рискуют получить обратный эффект – уменьшение размера пенсии. Так, пояснила Ногайлиева, учет периода получения образования (до 2022 года) приводит к тому, что и все остальные периоды рассчитываются по прежним формулам. В таком случае, по ее словам, пенсия будет ограничена в 555,96 рубля.

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По этой причине ПФР по умолчанию не включает периоды профессионального обучения в страховой стаж, ориентируясь на наиболее выгодные для пенсионера варианты расчета. Такая же ситуация складывается и с периодами работы в районах Крайнего севера и в приравненных к ним местностях. Ногайлиева пояснила, при включении "северного" стажа в полуторакратном исчислении в страховой стаж пенсию также придется рассчитывать по прежним формулам, что приведет к ее снижению.

Кроме того, напомнила эксперт, на особых условиях в страховой стаж включается и период ухода за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Все это время одному из родителей начисляются дополнительные пенсионные баллы-коэффициенты, которые при начислении пенсии переводятся в рубли. Поэтому не следует просить ПФР учитывать данный период в стаж. "Например, если период ухода за ребенком был до 2002 года, он входит в общий трудовой стаж.