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2 часа назад

Кто может столкнуться с недоплатой пенсии, предупредил эксперт

Deita.ruиещё 1

Российские пенсионеры могут столкнуться с тем, что им недоплатили пенсию.

Кто может столкнуться с недоплатой пенсии
Фото: Deita.ruDeita.ru

Об этом предупредил экономист Андрей Гиринский, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, подобная ситуация может произойти в силу нескольких причин. Самой распространённой из них является образование ошибки при оформлении сопутствующих документов, а также различные неточности в данном процессе.

ПФР готовит выплату пенсионерам с января 2023 года

При этом, как отмечает эксперт, чаще всего в этом виноваты не сотрудники ПФР, а именно сами люди. В частности, Гиринский объяснил, что иногда граждане ошибаются даже в написании своего ФИО или даты рождения. Из-за этого данные оказываются неполными.

Также из-за ошибок в системе у человека может образоваться целых два СНИЛС или ИНН. Для того, чтобы вовремя заметить образование ошибок, россиянам стоит проверять состояние своего индивидуального пенсионного счёта на портале Госуслуг.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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