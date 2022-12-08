Кто может столкнуться с недоплатой пенсии

Российские пенсионеры могут столкнуться с тем, что им недоплатили пенсию.

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Об этом предупредил экономист Андрей Гиринский, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, подобная ситуация может произойти в силу нескольких причин. Самой распространённой из них является образование ошибки при оформлении сопутствующих документов, а также различные неточности в данном процессе.

При этом, как отмечает эксперт, чаще всего в этом виноваты не сотрудники ПФР, а именно сами люди. В частности, Гиринский объяснил, что иногда граждане ошибаются даже в написании своего ФИО или даты рождения. Из-за этого данные оказываются неполными.