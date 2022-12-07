Сменивших брокера инвесторов ждет неприятный сюрприз

Брокеры не успевают собрать и обработать документы примерно 200 тысяч клиентов, активы которых были переведены к ним в этом году от игроков, попавших под санкции. Об этом пишут «Ведомости».

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Документы необходимо подать до января, поскольку именно в этот период определяется налоговая база. Это может привести к тому, что подоходный налог в 13% будет начислен не только на доходы инвесторов, а вообще на все ценные бумаги, которые есть в их портфеле.

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При этом подавать документы в электронном виде нельзя, принимаются только оригиналы или заверенные копии, а бэк-офисы брокеров, у которых и так всегда много работы к концу года, просто не справляются.

Участники фондового рынка просят Минфин разрешить учитывать электронные данные от прошлого брокера, однако, даже если ведомство пойдет навстречу, поправки могут просто не успеть внести.

Самый простой вариант разрешения ситуации — налоговая отсрочка для инвесторов, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инфраструктура России» Станислав Машагин.

— Все были бы не против, но просто нет такого механизма, нет такого сервиса массово предоставлять оригинал документа, распечатывать и для каждого индивидуально выдавать этот пакет документов. К тому же сами инвесторы оказались к этому не готовы, потому что все уже привыкли к тому, что брокер самостоятельно сам решает эту задачу. А теперь оказывается, что вроде как все понятно, но документов в оригинале собрать ни сам брокер за клиентами не успевает, ни тем более клиент индивидуально обращаясь не может собрать те документы, которые нужны, до января месяца. Мне кажется здесь и Минфин, и Федеральная налоговая служба просто обязаны пойти навстречу и дать возможность отсрочки предоставления оригиналов. Или вообще в принципе поменять этот подход и принимать к учету официальную электронную переписку с официальных почтовых адресов брокеров. Документы могут быть направлены и приняты как основание к вычету именно подоходного налога. Если вы купили 10 акций за 200 рублей, а продали их за 230, совершенно неправильно налогом облагать все 230.

— Если будет начислен налог на всю сумму, а не на разницу, финансовые потери будут серьезными?

— Да, финансовые потери будут колоссальными, ведь потеряют 13% от всех имеющихся у них на сегодня активов. То есть, если вы перевелись из одного брокера в другой, вы рискуете получить налоги на все ценные бумаги, которые у вас есть. Абсолютно на все 13%. Вот такой вот неприятный сюрприз.

Брокер является также и налоговым агентом, и, если инвестор опаздывает с подачей документов, брокер обязан рассчитать налоги и взять 13% со всей суммы на счету инвестора. После подачи всех документов можно будет обратиться в налоговую за перерасчетом, но участники рынка говорят, что это будет долго, а суммы вернут за счет уменьшения налоговых платежей в будущем.

Под санкции этой весной попали сразу несколько крупных брокеров. Среди них «Сбербанк Инвестиции», «ВТБ Мои инвестиции», «Альфа Инвестиции», «Открытие Инвестиции», «ПСБ Инвестиции».