В Госдуме приняли решение по 13-й пенсии

Комитет Госдумы на сегодняшнем заседании отклонил законопроект ЛДПР о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Об этом депутат Ярослав Нилов сообщил в телеграм-канале.

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«Без 13-й пенсии. Так получилось, что заседание Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов проходило сегодня в зале фракции ЛДПР. К сожалению, стены никак не повлияли на голосование членов Комитета – наша инициатива о предновогодней пенсионной выплате отклонена», – написал парламентарий.

Ярослав Нилов отметил, что, по мнению правительства, на эту меру поддержки потребуется слишком большая сумма, чтобы поддержать всех пенсионеров перед Новым годом.

Депутат добавил, что законопроект о 13-й пенсии фракция вносила еще вместе с Владимиром Жириновским почти год назад. На этой мере Жириновский тогда настаивал лично.