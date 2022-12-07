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1 час назад

Пожилых россиян оставили без тринадцатой пенсии

РИА "ФедералПресс"

Комитет Госдумы на сегодняшнем заседании отклонил законопроект ЛДПР о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Об этом депутат Ярослав Нилов сообщил в телеграм-канале.

В Госдуме приняли решение по 13-й пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Без 13-й пенсии. Так получилось, что заседание Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов проходило сегодня в зале фракции ЛДПР. К сожалению, стены никак не повлияли на голосование членов Комитета – наша инициатива о предновогодней пенсионной выплате отклонена», – написал парламентарий.

Ярослав Нилов отметил, что, по мнению правительства, на эту меру поддержки потребуется слишком большая сумма, чтобы поддержать всех пенсионеров перед Новым годом.

Депутат добавил, что законопроект о 13-й пенсии фракция вносила еще вместе с Владимиром Жириновским почти год назад. На этой мере Жириновский тогда настаивал лично.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также заявляла, что выплат пенсионерам и детям в 2022 году перед Новым годом не будет.

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