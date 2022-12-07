Перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров, которые трудились в прошлом году, проводят с 1 августа независимо от того, сколько человек проработал за этот период. При этом учитывают зарплату только в пределах трех минимальных размеров оплаты труда, рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в пресс-центре «Парламентской газеты».

Она пояснила, что в случае с этими выплатами происходит не индексация, а именно увеличение их размера для тех, кто работал в предшествующем году.

«То есть если пенсионер работал в течение 2022 года, причем независимо от того, какой период — два месяца, пять месяцев, все двенадцать месяцев, — ему начисляли заработную плату, на эту заработную плату начисляли страховые взносы, то с 1 августа происходит изменение размера пенсии с учетом тех страховых взносов, которые за него перечислил работодатель», — сообщила сенатор.

Вместе с тем Бибикова напомнила об установленном законом ограничении — при перерасчете учитывается не вся заработная плата, а только зарплата в пределах трех МРОТ.

«Перерасчет ограничивается тремя пенсионными коэффициентами, а один пенсионный коэффициент — это зарплата в один МРОТ», — добавила она.

Пенсии пересчитывают в автоматическом режиме, заявление подавать не нужно, уточнила парламентарий. В случае перерасчета можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда онлайн или лично, указала Бибикова.

В следующем году на пенсию смогут выйти россияне, имеющие право на ее досрочное назначение. Подробнее об этом рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в видеоинтервью «Парламентской газете».

В этом году на пенсию выходили мужчины 1960 года рождения, женщины — 1965 года. А у мужчин 1961 года рождения и женщин 1966 года пенсионный возраст повышается на три года, поэтому они выйдут на пенсию в 2024 году. Однако все же есть категории граждан, которые могут на нее рассчитывать в предстоящем году, объяснила сенатор.

«Стаж будет требоваться уже 15 лет и наличие пенсионного коэффициента 28,2», — добавила парламентарий.

При этом если человек получает официальную зарплату, то за каждый МРОТ в средней зарплате за год он получает 1 пенсионный коэффициент, максимально за год их можно набрать 10.

На досрочное назначение пенсии в 2023 году имеют право мужчины, которые отработали 42 года, а женщины — 37 лет. Здесь учитывается только стаж работы, никакой другой в него не включается. Однако недавно был принят закон, что время службы по призыву будет учитываться для назначения пенсии. На практике это означает еще и то, что теперь Пенсионный фонд пересмотрит отказы мужчинам, которые ранее обращались с такими заявлениями, сказала Бибикова в пресс-центре «Парламентской газеты».

Также есть другие льготные категории, которые имеют право на более ранний выход на пенсию, — это лица, которые работали в тяжелых условиях труда, педагоги и медики, многодетные матери. Они также могут стать пенсионерами в следующем году.

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что индексация пенсий неработающих пенсионеров с января составит 4,8%. Об этом собщает «Интерфакс».

Выступая в Совете Федерации глава Минтруда напомнил, что в этом году «впервые по решению президента была промежуточная индексация пенсий с июня на 10%».

Котяков также заявил, что все расходы федерального бюджета и соцфонда обеспечены финансами, в том числе пенсии и соцпособия.

Госдума сообщила о принятии закона об установлении МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рублей. Так, с последнего повышения — с июня 2022 года — МРОТ повысится на 6,3%.

«Госдума приняла закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года составит 16 242 руб. в месяц», — говорится в сообщении.

В первом чтении Госдумой был принят соответствующий законопроект 26 октября. 6 декабря Дума приняла во II чтении проект об установлении МРОТ в 2023 году.

Отмечалось, что благодаря данной мере в стране будет обеспечено повышение заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Президент РФ Владимир Путин 10 ноября обратился к правительству с поручением заняться разработкой предложения по ускоренному роста МРОТ.

Как заявлял глава Минтруда Антон Котяков, с 1 января 2023 года МРОТ повысится на 16,9% в годовом выражении, прожиточный минимум — на 13,6%. Закон о повышении прожиточного минимума до 14 375 рублей был подписан 5 декабря.

В следующем году правительство РФ запланировало индексацию выплат практически для всех пенсионеров. Кто получит прибавку и стоит ли россиянам ожидать внеплановой индексации пенсий в 2023 году, объяснил финансист Михаил Киселев.

«Размер увеличения пенсий на следующий год уже определен», – пишут медиа.

В 2023 году средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составит 22 тысячи рублей. Индексация выплат будет произведена в несколько этапов, и затронет практически всех пожилых россиян.

Первым пенсии поднимут неработающим россиянам, получающим страховые пенсии. С 1 января этот вид выплат увеличат на 4,8 %.

С 1 февраля будут проиндексированы единовременные денежные выплаты для льготников и денежная стоимость набора социальных услуг. С 1 апреля увеличат размер обеспечения военных пенсионеров. В августе вырастут страховые пенсии работающих пенсионеров. 1 октября 2023 года будут увеличены пенсии военных пенсионеров.

Финансовый аналитик Михаил Киселев объяснил, что при расчете показателей индексации на 2023 года власти учитывали внеплановую индексацию пенсий на 10 % летом 2022 года.

«Поэтому общий размер индексации составит 14,8%, что выше, чем инфляция», – заявил эксперт.

Он добавил, что учитывая текущую экономическую ситуацию, в следующем году правительству придется снова объявлять внеплановую индексацию пенсий. Предположительно, это произойдет осенью, сообщает Life.ru.

Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные предновогодние выплаты. Life разбирался, кого это коснется.

Портал напоминает, прежде всего, о зачислении пенсии в декабре за январь. Речь идет о гражданах, которые получают выплаты в первых числах месяца. Кроме того, отмечается, что неработающие пожилые граждане могут рассчитывать на повышение пенсии на 4,8% с начала следующего месяца. Соответственно, в декабре многие получат больше денег, чем обычно.

В «Европейской юридической службе» сообщили об увеличении выплаты на 7220 рублей 74 копейки тем, кому в декабре исполнится 80 лет. Такую же сумму выплатят россиянам с ограниченными возможностями, которые получат первую группу инвалидности.

Неработающие трудоспособные родственники пожилого человека также могут рассчитывать на компенсационную выплату. Для этого им нужно ухаживать за пенсионером.

Эта выплата перечисляется в том же порядке, что и сама пенсия. Сумма ежемесячной компенсационной выплаты — 1200 рублей, пояснили юристы.

В преддверии Нового года пенсионеры могут получить разовые выплаты. Однако речь идет не обо всех гражданах. Некоторые отрасли зачисляют премию, напоминают эксперты. Часто они касаются тех, кто долго работает в компании. Портал напоминает и о корпоративной выплате почетным работникам отрасли, которая может составлять от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее депутаты Госдумы сочли необходимым позволить ряду категорий россиян выходить на пенсию досрочно в связи с особенностями работы. Это касается преподавателей и директоров, работающих в обычных школах. В настоящее время правом выхода на досрочную пенсию могут воспользоваться только социальные педагоги, которые работают в спецучреждениях.

Наличие и размер страхового стажа является важным условием при оформлении пенсии, напомнила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. По ее словам, согласно современной формуле расчета пенсий, сумма выплат зависит не столько от стажа, сколько от суммы ИПК. Кроме того, при начислении выплат выбирается самый выгодный для гражданина вариант.

Однако многие россияне считают, что чем больше стаж, тем больше размер пенсии, поэтому просят ПФР зачесть определенные периоды, рассказала юрист. Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, отметила она, пенсионеры рискуют получить обратный эффект – уменьшение размера пенсии. Так, пояснила Ногайлиева, учет периода получения образования (до 2022 года) приводит к тому, что и все остальные периоды рассчитываются по прежним формулам. В таком случае, по ее словам, пенсия будет ограничена в 555,96 рубля.

По этой причине ПФР по умолчанию не включает периоды профессионального обучения в страховой стаж, ориентируясь на наиболее выгодные для пенсионера варианты расчета. Такая же ситуация складывается и с периодами работы в районах Крайнего севера и в приравненных к ним местностях. Ногайлиева пояснила, при включении "северного" стажа в полуторакратном исчислении в страховой стаж пенсию также придется рассчитывать по прежним формулам, что приведет к ее снижению.

Кроме того, напомнила эксперт, на особых условиях в страховой стаж включается и период ухода за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Все это время одному из родителей начисляются дополнительные пенсионные баллы-коэффициенты, которые при начислении пенсии переводятся в рубли. Поэтому не следует просить ПФР учитывать данный период в стаж. "Например, если период ухода за ребенком был до 2002 года, он входит в общий трудовой стаж.

Когда женщина настаивает на том, чтобы ей начислили пенсионные баллы за этот период, Пенсионный фонд сделает это, но исключит полтора года ухода из общего трудового стажа. В результате снизится стажевый коэффициент", – приводит слова Ногайлиевой агентство "Прайм". Ранее россияне назвали достойный размер пенсии. По мнению граждан РФ, размер этой выплаты в среднем должен составлять порядка 46 тысяч рублей в месяц. При этом мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тысячи рублей в месяц, а женщины – 45,5 тысячи рублей.

Партия «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий выплачивать дополнительную страховую пенсию в декабре. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Согласно предложенному законопроекту, каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая "тринадцатая пенсия")», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, проект предлагает снизить возраст, необходимый для установления двукратного увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии до 70 лет. По мнению авторов проекта, такие меры будут «способствовать восстановлению социальной справедливости». При этом в случае принятия законопроекта на его реализацию потребуется 654 миллиарда 846 миллионов 997 тысяч рублей.

Впрочем, в заключении правительства России сообщается, что кабмин данную инициативу не поддерживает. Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития России, проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, а также старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок также считают выплату тринадцатой пенсии невозможной.

Правительство рассматривает возможность отмены подоходного налога и других отчислений с выплат, которые пенсионеры-активисты домов получают за свою работу. В настоящее время этой деятельностью чаще всего занимаются жильцы, уже вышедшие на пенсию, но, так как их доход облагается налогом, данная категория работников считаются трудоустроенными пенсионерами, чья пенсия не индексируется.

Как полагают чиновники, отмена налога замотивирует пенсионеров на общественную работу в советах домов. В случае, если законопроект примут, то пенсионеры, занимающиеся ЖКХ, смогут получать за свой труд больше – за счет экономии на подоходном налоге и страховых отчислениях.

«Сегодня пенсионеры, вознаграждения которых облагаются налогами, автоматически становятся работающими, из-за чего их пенсия не индексируется. Но эта деятельность не работа», – комментирует зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ, Светлана Разворотнева.

Если в доме нет ТСЖ, то, согласно Жилищному кодексу РФ, жильцы домов должны организовать совет – он контролирует работу управляющих компаний и поставщиков ресурсов, организует собрания собственников квартир для решения насущных вопросов.

Кроме того, что пенсионеры трудятся и тратят свои силы, вознаграждение за их работу обычно незначительное – по 1,5 руб. с квадратного метра. Например, от стандартного пятиэтажного дома в 3,5 тыс. квадратных метров активный пенсионер получит 5,2 тыс. руб., из них 43% налога и страховых взносов удержится.