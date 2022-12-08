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2 часа назад

ПФР готовит выплату пенсионерам с января 2023 года

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Российские пенсионеры со следующего года начнут получать пенсию в увеличенном размере. Соответствующее решение уже принято, осталось узнать размер своей прибавки к выплатам.

ПФР готовит выплату пенсионерам с января 2023 года
Фото: ТАССТАСС

«Подавляющему большинству пенсионеров в России проиндексируют пенсии с 1 января», – пишут медиа.

Речь идет по меньшей мере о тридцати миллионах пожилых людей, в то время как в России на данный момент проживает порядка сорока миллионов граждан пенсионного возраста. У этих 30 миллионов человек размер пенсий увеличится уже с первого месяца следующего года.

Неработающим пенсионерам проиндексируют выплаты на 4,8 %, вместе с внеплановой летней индексацией общий показатель составит 15,3 %. Чтобы узнать размер своей новой пенсии, необходимо эту сумму умножить на 1,048. Получившаяся сумма и поступит пенсионерам в течение января. При этом некоторые пожилые люди получат деньги уже в декабре – это будут те, кому пенсии традиционно приходят в первых числах месяца, сообщает Primpress.

Ранее «ФедералПресс» писал, кто будет получать по две пенсии с 2023 года.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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