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49 минут назад

Успеть до Нового года: россиянам назвали способы сберечь деньги

Лера Букина

При наличии «лишних» средств целесообразно задуматься о том, как распорядиться этими деньгами. Финансист Лазарь Бадалов рассказал в беседе с агентством «Прайм», что лучше сделать с ними до Нового года.

Успеть до Нового года: названы способы сберечь деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он назвал раздачу долгов, заблаговременное совершение нужных покупок и сохранение средств на банковском депозите лучшими вариантами для большинства граждан.

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По словам эксперта, важно, прежде всего, понять свои планы на предстоящий год. После этого можно тратить деньги, но разумно, указал он. Совершать нужно траты, которые связаны с планами. Благодаря такому подходу можно сэкономить на грядущем повышении цен, пояснил специалист.

В случае отсутствия планов можно задуматься над погашением задолженности, которая образовалась на сегодняшний день. Так, сумма ежемесячного платежа по кредиту уменьшится. Следовательно, уровень расходов станет приемлемым. Это позволит избежать попадания в долговую яму, подчеркнул Бадалов. Также можно погасить долг по кредитным картам, добавил он.

Эксперт указал на необходимость иметь подушку безопасности. Если ни планов, ни долгов нет, можно рассмотреть обычный депозит в банках. При этом от инвестиций в текущих условиях лучше отказаться, заключил он.

Ранее управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий заявил агентству «Прайм», что облигации федерального займа могут заменить банковские вклады.

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