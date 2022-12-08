Успеть до Нового года: названы способы сберечь деньги

При наличии «лишних» средств целесообразно задуматься о том, как распорядиться этими деньгами. Финансист Лазарь Бадалов рассказал в беседе с агентством «Прайм», что лучше сделать с ними до Нового года.

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Он назвал раздачу долгов, заблаговременное совершение нужных покупок и сохранение средств на банковском депозите лучшими вариантами для большинства граждан.

По словам эксперта, важно, прежде всего, понять свои планы на предстоящий год. После этого можно тратить деньги, но разумно, указал он. Совершать нужно траты, которые связаны с планами. Благодаря такому подходу можно сэкономить на грядущем повышении цен, пояснил специалист.

В случае отсутствия планов можно задуматься над погашением задолженности, которая образовалась на сегодняшний день. Так, сумма ежемесячного платежа по кредиту уменьшится. Следовательно, уровень расходов станет приемлемым. Это позволит избежать попадания в долговую яму, подчеркнул Бадалов. Также можно погасить долг по кредитным картам, добавил он.

Эксперт указал на необходимость иметь подушку безопасности. Если ни планов, ни долгов нет, можно рассмотреть обычный депозит в банках. При этом от инвестиций в текущих условиях лучше отказаться, заключил он.