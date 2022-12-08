Банки начали «охотиться» за средствами россиян

Банки активно начали «охотиться» за средствами россиян и завлекать людей новогодними акциями в преддверии праздника. Такие предложения появились не просто так: россиянам в декабре дают 13-ю зарплату и бонусы, сообщают «Известия».

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Например, открытие депозита с текущего месяца доступно под 8–9,5% годовых при ключевой ставке в 7,5%. Также гражданам предлагают оформить ипотеку на особых условия.

При этом, как отмечается, в этом году чаще можно встретить акции по сберегательным продуктам, чем по кредитным.

Однако, по словам финансового эксперта, автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, россиянам стоит проявить бдительность при оформлении кредитов перед Новым годом. Обращать внимание нужно на формулировку условий, указал он: заем от 10% годовых вовсе не означает, что речь идет именно об этой цифре. Ставка можно оказаться даже 20%, так как есть предлог «от», отметил эксперт. К тому же, по его словам, уверенности в том, что кредит одобрят, нет. Специалист предостерегает от обращения по данному вопросу в первый попавшийся банк.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин также обратил внимание на то, что обычно перед праздниками россияне больше тратят денег по кредитным картам, чем обычно. Однако, как уточнил он, в этом году многие россияне решили пересмотреть свою стратегию потребления – число спонтанных покупок уменьшилось.