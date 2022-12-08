Названы самые высокооплачиваемые профессии для удаленки

Самые выгодные предложение по работе для тех, кто предпочитает работать дистанционно, представлены сейчас в сфере продаж, услуг банков и образования. Об этом сообщили «Газете.Ru» представители платформы Авито Работа.

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«Наиболее выгодные предложения для удаленной работы следует искать в сферах с высоким уровнем цифровизации процессов: в электронной коммерции и онлайн-продажах, интернет-банкинге и онлайн-образовании», — сообщил Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Так, медианная зарплата для специалистов в области продаж в маркетплейсах и менеджеров по работе с клиентами составила до 62 500 рублей в месяц — это на 39% выше, чем год назад.

В банковской сфере медианная зарплата для кандидатов на дистанционные вакансии менеджеров входящих обращений, специалистов по документообороту и онлайн-заявкам, операторов call-центров выросла по отношению к 2021 году на 12% и составила 47 500 рублей.

Наконец, работники сферы образования, готовые проводить онлайн-занятия в школе и заниматься репетиторством, могут рассчитывать на медианную зарплату в 40 000 рублей, что на 14% выше, чем год назад.