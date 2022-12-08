13-я зарплата: кому положена, как рассчитывается и другие тонкости

В Трудовом кодексе Российской Федерации нет такого термина, как 13-я зарплата. Но этот факт не мешает подавляющему большинству работников называть таким образом премию, которая традиционно выплачивается в конце года.

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«Рамблер» рассказывает, как регулируется начисление 13-й зарплаты, кому она положена и как ее рассчитывают.

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Начисление и выплата премий, согласно российскому законодательству, — это право, но не обязанность работодателей. Поэтому, если в вашей компании нет традиции выплачивать сотрудникам премии накануне Нового года, то изменить ситуацию вы никак не сможете. Такие вопросы нужно задавать при приеме на работу, а еще внимательно читать трудовой договор, в котором должно быть четко прописано, каким образом рассчитывается ваша зарплата и на какие выплаты вы имеете право.

Добросовестные работодатели, если в их компании практикуется выплата 13-й зарплаты, прописывают это в трудовом договоре. Это выгодно обеим сторонам: для сотрудников это делает компанию привлекательной и стимулирует работать эффективнее, а для работодателя упрощает процесс ведения бухгалтерии. Но в этом случае работодатель также прописывает, в каких случаях выплата премии может быть отменена.

За что могут дать 13-ю зарплату

В некоторых компаниях 13-я зарплата выплачивается всем сотрудникам без исключения просто потому, что так принято. Но каждый работодатель волен сам решать, кого и за что поощрять такой премией. В том числе это может зависеть и от результатов компании, если год был прибыльным, то часть доходов вполне может пойти на поощрение сотрудников. Кстати, не только в виде денег — это могут быть грамоты, благодарности, сертификаты, путевки, билеты на концерты или в театр, ценные подарки.

Чаще всего основанием для выплаты 13-й зарплаты становится:

Перевыполнение плана

Весомый вклад в развитие компании

Рационализаторское предложение

Кстати, за нарушение трудовой дисциплины или неутешительные результаты работы 13-ю зарплату могут сократить или отменить вовсе.

Как рассчитывается 13-я зарплата

Поскольку выплата 13-й зарплаты не обязанность, а право, каждый работодатель самостоятельно решает, как начислять эту премию. Это может быть, как фиксированная сумма, так и процент от оклада. Размер может быть одинаковым для всех сотрудников компании, а может зависеть от результатов работы, срока работы в компании и еще разных факторов, которые будут сочтены существенными. Но чаще всего расчет производится по следующей схеме: сумма оклада за год делится на количество рабочих дней в году и умножается на количество фактически отработанных дней. То есть чем меньше у сотрудника было, например, отгулов, тем выше так называемая 13-я зарплата.

14-я зарплата

В некоторых компаниях предусмотрена выплата и 14-й зарплаты, причем в некоторых странах это закреплено законодательно, например, в Италии, правда не во всех сферах. В Италии обычно 14-я зарплату выплачивают летом, но в России сроки определяет сама компания, которая решает поощрять или нет своих сотрудников. Такая премия может быть выплачена также в конце года, а может быть и в середине, например, в июне. Как правило, 14-ю зарплату могут себе позволить крупные компании, у которых высокие прибыли. Это поощрение устанавливается за особые заслуги, высокую квалификацию или же компенсирует риски по здоровью.