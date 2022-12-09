Количество миллиардеров в мире сократилось с 2775 до 2688 человек в 2022 году относительно 2021 годом. Информация об этом содержится в докладе швейцарского банка UBS. Отмечается, что суммарное состояние миллиардеров снизилось с $13,1 трлн до $12,7 трлн.

Состояние 360 человек перестало дотягивать до $1 млрд. При этом в 2022 году в список попали 273 новых миллиардера. Наибольшее число миллиардеров банк зафиксировал в США - 735.

Относительно 2021 года их число увеличилось на 11, а совокупное богатство - на 7%, до $4,701 трлн. Самое значительное сокращение числа миллиардеров и их активов случилось в России. В марте 2022 года банк насчитал в стране 83 миллиардера против 117 в 2021 году.