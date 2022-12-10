Пенсионеры старше 60 лет получат новую льготу

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева, рассказала о новой льготе, получить которую смогут все россияне старше 60 лет.

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«Новую возможность пенсионерам решили предоставить в плане путешествий и поездок по нашей стране», – пишут СМИ.

Как пояснила Киреева, компания РЖД, которая является главным железнодорожным перевозчиком страны, предоставит 15-ти процентную скидку на билеты на поезда дальнего следования россиянам, которым уже исполнилось 60 лет. Единственное условие – поездка должна состояться в определенные даты.

Так, приобрести билеты на поезд со скидкой можно на поездки с 10 января по 21 февраля, с 28 февраля по 24 апреля, с 16 мая до 31 мая, с 16 сентября по 30 октября или с 7 ноября по 21 декабря. По словам эксперта, для оформления льготы достаточно будет только указать свой возраст при покупке билета.

Как отмечает PRIMPRESS, на летние месяцы скидка не распространяется, так как нагрузка в это время года на поезда особенно сильная.