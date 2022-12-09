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1 час назад

Казахстанским банкам разрешили проводить операции по картам «Мир»

Лера Букина

Банки Казахстана теперь могут осуществлять операции по платежным картам «Мир» - такую возможность им предоставило Управление по контролю за иностранными активами - подразделение Министерства финансов США (OFAC). Информация об этом размещена на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики.

Отмечается, что ведомство ничего не имеет против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами для совершения операций, которые обеспечивают их жизнедеятельность. Речь идет о гражданах, которые эмигрировали из России в Казахстан.

Банки начали «охотиться» за средствами россиян

Подчеркивается, что казахстанские кредитные организации сами решают вопрос о подключении к системе «Мир». Добавляется, что они ориентируются на собственные стратегии развития.

В пресс-службе обратили внимание на то, что

«операции с данной платежной системой останутся под особым контролем». Отмечается, что это позволить предотвратить ее использование для обхода антироссийских санкций.

Ранее замглавы Национального банка Киргизии Кайып Куленбеков прокомментировал прекращение обслуживания российских платежных карт «Мир» несколькими банками республики. Так, по его словам, данный шаг обусловлен риском попасть в санкционные списки США.

Личный счет,Казначейство США,
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