Банки Казахстана теперь могут осуществлять операции по платежным картам «Мир» - такую возможность им предоставило Управление по контролю за иностранными активами - подразделение Министерства финансов США (OFAC). Информация об этом размещена на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики.

Отмечается, что ведомство ничего не имеет против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами для совершения операций, которые обеспечивают их жизнедеятельность. Речь идет о гражданах, которые эмигрировали из России в Казахстан.

Подчеркивается, что казахстанские кредитные организации сами решают вопрос о подключении к системе «Мир». Добавляется, что они ориентируются на собственные стратегии развития.

В пресс-службе обратили внимание на то, что

«операции с данной платежной системой останутся под особым контролем». Отмечается, что это позволить предотвратить ее использование для обхода антироссийских санкций.