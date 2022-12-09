Россиянам рассказали об изменениях в выплате пособий в новом году

С 1 января 2023 года в России начнёт работу Социальный фонд РФ, который будет включать в себя Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС РФ). Как это повлияет на россиян, рассказала «Комсомольская правда».

Эксперты заверили, что объединение фондов никак не повлияет на объем льгот, а также на права граждан. Даже наоборот, оформление и получение выплат должно будет стать более быстрым и удобным. Также эксперты уверяют, что собирать новые справки гражданам не придётся – такую информацию распространяют мошенники. Поскольку Социальный фонд России является правопреемником ПФР и ФСС, все данные в базах этих структур станут основой информационного реестра нового Социального фонда.

Кроме того, не стоит переживать, что после реорганизации отделения ПФР станут закрывать. Практически все офисы приёма граждан останутся после слияния в рабочем состоянии.