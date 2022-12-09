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51 минуту назад

10 000 рублей придут каждому. Всех, у кого есть карта «Мир», ждет сюрприз с 12 декабря

Primpress

Россиянам, у которых есть банковская карта «Мир», рассказали о новом денежном бонусе, который придет каждому. Для получения таких денег нужно будет принять участие в программе от национальной платежной системы. А максимально на счет одному владельцу карты сможет поступить сумма в размере 10 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

10 000 рублей придут каждому. Всех, у кого есть карта «Мир», ждет сюрприз с 12 декабря
Фото: PrimpressPrimpress

Как рассказали специалисты, получить новую денежную выплату смогут все владельцы банковских карт «Мир», вне зависимости от того, каким банком был выпущен такой пластик. Для этого необходимо будет принять участие в программе, которую запустила национальная платежная система.

Новую акцию платежная система организовала совместно с крупной страховой компанией. По условиям программы владельцы карт смогут приобрести для себя или своего родственника страховой полис, который обеспечит защиту здоровья или имущества, а взамен человеку обеспечат кешбэк на покупку. Размер денежного возврата составит 10 процентов от суммы покупки, а максимум за весь период акции, таким образом, можно будет вернуть себе на счет 10 тысяч рублей.

Отмечается, что в акции не будут участвовать полисы ОСАГО и специальные автомобильные программы по маркам Toyota и Lexus, по остальными полисам будет обязательно начисляться кешбэк. Но важно, чтобы банковская карта была зарегистрирована в системе лояльности, а сам платеж не проходил по Системе быстрых платежей, то есть чтобы это не был перевод с карты на карту по номеру телефона.

Выплата будет поступать на счет каждому человеку в среднем через пять-семь рабочих дней с момента оплаты. То есть всем, кто уже приобрел так полис в течение этой недели, деньги начнут поступать с 12 декабря. И для многих это станет приятным сюрпризом. Другие же смогут получить средства позднее, поскольку акция будет действовать до конца января.

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