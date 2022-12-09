10 000 рублей придут каждому. Всех, у кого есть карта «Мир», ждет сюрприз с 12 декабря

Россиянам, у которых есть банковская карта «Мир», рассказали о новом денежном бонусе, который придет каждому. Для получения таких денег нужно будет принять участие в программе от национальной платежной системы. А максимально на счет одному владельцу карты сможет поступить сумма в размере 10 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

Фото: Primpress Primpress

Как рассказали специалисты, получить новую денежную выплату смогут все владельцы банковских карт «Мир», вне зависимости от того, каким банком был выпущен такой пластик. Для этого необходимо будет принять участие в программе, которую запустила национальная платежная система.

Новую акцию платежная система организовала совместно с крупной страховой компанией. По условиям программы владельцы карт смогут приобрести для себя или своего родственника страховой полис, который обеспечит защиту здоровья или имущества, а взамен человеку обеспечат кешбэк на покупку. Размер денежного возврата составит 10 процентов от суммы покупки, а максимум за весь период акции, таким образом, можно будет вернуть себе на счет 10 тысяч рублей.

Отмечается, что в акции не будут участвовать полисы ОСАГО и специальные автомобильные программы по маркам Toyota и Lexus, по остальными полисам будет обязательно начисляться кешбэк. Но важно, чтобы банковская карта была зарегистрирована в системе лояльности, а сам платеж не проходил по Системе быстрых платежей, то есть чтобы это не был перевод с карты на карту по номеру телефона.