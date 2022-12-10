В Госдуме назвали способ поднять пенсию работающим пенсионерам

Работающим россиянам на пенсии, которым и так не индексируют выплаты, нужно снять ограничения по количеству заработанных страховых баллов, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослава Нилова.
По его словам, в настоящее время этим гражданам могут начислить за год не больше трех баллов, хотя не пенсионерам — десять. Как напомнил депутат, работодатель, выплачивая зарплату, направляет взносы, в том числе для формирования пенсии. Чем выше выплата, тем больше заработанных баллов.
«Пенсионер может реально заработать шесть, семь, восемь, максимум десять баллов, как и другой работающий гражданин, не пенсионер, но пенсионеру засчитают только три. Это нарушение страховых принципов», — считает парламентарий.
Он назвал эту меру «несправедливой». Именно поэтому предложено «убрать искусственные ограничения, дать возможность зарабатывать».
«Делать перерасчет с использованием того количества баллов, которые работающий пенсионер заработал», — сказал Нилов.
Он не исключил, что ограничения по начислению страховых баллов работающим пожилым людям на пенсии ввели ради экономии.
Три балла, с учетом стоимости коэффициента, «это увеличение пенсии максимум на около 400 рублей в месяц при достаточно большой зарплате», — подчеркнул председатель комитета.