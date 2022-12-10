В Госдуме назвали способ поднять пенсию работающим пенсионерам

Работающим россиянам на пенсии, которым и так не индексируют выплаты, нужно снять ограничения по количеству заработанных страховых баллов, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослава Нилова .

По его словам, в настоящее время этим гражданам могут начислить за год не больше трех баллов, хотя не пенсионерам — десять. Как напомнил депутат, работодатель, выплачивая зарплату, направляет взносы, в том числе для формирования пенсии. Чем выше выплата, тем больше заработанных баллов.